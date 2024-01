Ärzte an Uniklinken streiken - in Tübingen den ganzen Dienstag

Ärzteverbände haben an den Unikliniken in Baden-Württemberg zum Streik aufgerufen.

TÜBINGEN. An den Universitätskliniken Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm ruft der Marburger Bund die Ärztinnen und Ärzte am kommenden Dienstag zum ganztägigen Warnstreik auf. Hintergrund für die Streiks seien drei ergebnislose Verhandlungsrunden mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), teilte die Gewerkschaft am Freitag in Kirchheim/Teck mit.

Die Ärztinnen und Ärzte hätten die längsten Wochenarbeitszeiten und schulterten neben der hoch spezialisierten Krankenversorgung auch noch Forschung und Lehre. Immer mehr reguläre Klinikarbeit werde in die Randzeiten des Tages und auf die Wochenenden verlegt, weil die Kliniken Stellen nicht ausreichend besetzten und Mehrarbeit zu ungünstigen Zeiten für sie billiger sei. »Dieser Entwicklung wollen wir wirksam Einhalt gebieten: Es geht um faire Bedingungen für Spitzenmedizin«, forderte der Marburger Bund.

In den Verhandlungen mit der TdL verlangt der Marburger Bund 12,5 Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr sowie höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. Die geforderte lineare Erhöhung begründete der Marburger Bund mit der Inflation und dem Ziel, den Gehaltsabstand zu anderen Krankenhausträgern aufzuholen.

Das Uniklinikum Tübingen teilte mit: »Der Betrieb in den Ambulanzen, den OPs sowie den weiteren Funktionsbereichen wird ausschließlich zur Versorgung von Patientinnen und Patienten aufgenommen, deren Krankheitszustand keinen Aufschub duldet. Auch die Notfallversorgung in der Universitätsfrauenklinik ist gesichert; die Betreuung rund um Geburt und Schwangerschaft ist gewährleistet. Bei Fragen erreichen Schwangere und werdende Mütter die Pforte der Frauenklinik unter Telefon 07071 29-82211 und den Kreißsaal unter Telefon 07071 29-83111.« (dpa/eg)