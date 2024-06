Rhein in Flammen

Im bequemen Reisebus der Firma Hahn Reisen fährt die GEA-Gruppe nach Köln, hier startet und endet die einwöchige Reise mit der A-ROSA BRAVA auf dem Rhein. Nach dem Frühstück gibt es für die GEA-Leserinnen und Leser zuerst einen Empfang mit der Hotelmanagerin, die unsere Gruppe exklusiv an Bord begrüßt. Bei stahlblauem Himmel und Sonnenschein wird im Anschluss Rüdesheim erkundet. Der Winzerexpress chauffiert die Gäste durch das Weinörtchen im Rheingau. Zu sehen und zu erkunden gibt es zahlreiche Bürger- und Adelshöfe, beeindruckende Fachwerkbauten und natürlich die Drosselgasse. Auch das bekannte Asbach-Destillat kommt aus Rüdesheim, so darf nach dem »kulturellen Teil« der legendäre Rüdesheimer Kaffee nicht fehlen. Das nächste Ziel ist die kleinste Kreisstadt Deutschlands – Cochem an der Mosel, von Weinbau und Tourismus geprägt. Die GEA-Gruppe fährt im Rahmen einer Führung zuerst zur Reichsburg und erfährt so allerhand über die Burgherren und ihre Geschichte, ehe es nach unten in die Altstadt geht, durch kleine Gassen und auf den Marktplatz. Wer Lust hat, kann in einem der schönen Lädchen einkaufen oder Wein probieren. Da das Schiff den ganzen Tag in Cochem liegt, bleibt dazu genügend Zeit.

Gruppenbild auf dem Schiff Foto: Ines Hahn, Regina Näther, Bernd Heizmann Gruppenbild auf dem Schiff Foto: Ines Hahn, Regina Näther, Bernd Heizmann

Dort, wo die Mosel in den Rhein fließt, legt das Schiff in Koblenz an. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Festung Ehrenbreitstein zu sehen. Unter ortskundiger Führung beginnt der Spaziergang entlang des Moselstückchens bis zum Deutschen Eck mit der großen Reiterstatue, dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Vorbei an weiteren Sehenswürdigkeiten und durch romantische Gassen, erfahren die Gäste spannende Details zur Stadtgeschichte. Bevor das Schiff die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn erreicht, steht wieder eine Rheinpassage an, die uns viele Burgen und Festungen zu bieten hat. Für den Aufenthalt entscheiden sich die Teilnehmer der GEA-Leserreise für unterschiedliche Erlebnisse zu »Rhein in Flammen«: Eine Fahrt mit dem Schiffskonvoi, den Besuch des Festgeländes mit dem besonderen Ausblick von der Tribüne oder einen kleinen Spaziergang an der Promenade. Man kann aber auch einfach auf der A-ROSA BRAVA bleiben und den Schiffskonvoi vom Sonnendeck aus bestaunen. Das Wetter meint es an diesem Abend nicht so gut – und dennoch ist die Veranstaltung ein schönes Erlebnis! Der nächste Tag steht ganz im Zeichen des Rheins, denn die Ankunft in Gorinchem (Niederlande) ist erst auf den Abend angesagt. Genügend Zeit, die Annehmlichkeiten des Schiffs und den Ausblick auf die langsam vorbeiziehende Landschaft zu genießen. Der geführte Stadtrundgang durch die Festungsstadt mit den noch fast vollständig erhaltenen Stadtwällen mit Bastionen beginnt am nächsten Tag. Es geht vorbei an malerischen Kanälen und historischen Plätzen. Der Ortskern mit Grote Markt, gotischen Kirchen und eleganten Fachwerkhäusern begeistert die Besucher immer wieder aufs Neue. Am Nachmittag steht die nächste Flusspassage an, die die Gruppe zum nächsten Hafen bringt.

Mit einer Stadtführerin oder auf eigene Faust erkunden die Gäste die Hansestadt Neijmegen. Die Römer haben hier vor gut 2.000 Jahren die älteste Stadt der Niederlande gegründet. Die zentrale Altstadt mit der St. Stevenskerk, dem Belvedère, der Latijnse School und dem Grote Markt kann gut zu Fuß erkundet werden.

Nach einer weiteren Strecke auf dem Fluss ist die Rheinmetropole Düsseldorf erreicht. Moderne Architektur erwartet die Gäste rund um den Medienhafen. Die Stadtrundfahrt geht über die Luxusboulevards wie die »Kö«, vorbei an schönen Grünanlagen und der Rheinpromenade, ehe es zum Rheinturm geht. Der Fernsehturm ist mit 240,50 Meter das höchste Gebäude der Stadt mit der größten Dezimaluhr der Welt. Zu Fuß geht es in die Düsseldorfer Altstadt. In einer der über 300 Kneipen »der längsten Theke der Welt« kann man sich ein frisch gezapftes Altbier schmecken lassen. Am Abend hat die Schiffscrew die Gäste zum »Farewell-Abendessen« eingeladen. Eine erlebnisreiche Reise mit wunderbaren Eindrücken neigt sich dem Ende zu. Noch eine letzte Nacht an Bord, dann bringt der Bus die GEA-Leserinnen und Leser zurück nach Reutlingen.