London & ABBA in Konzert

Dancing Queen - Mamma Mia - Money, Money, Money und The Winner Takes It All - Songs der legendären weltweit populärsten schwedischen Popband aller Zeiten. Seien Sie mit dabei, wenn in der einzigarten ABBA-Arena in London Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid als Avatare Sie auf einem nie zuvor gesehenen Konzert, wieder in die 70-er und 90-er Jahre eintauchen lassen, wo physische und digitale Grenzen verschwimmen werden. Tauchen Sie ein in die Weltmetropole London, Europas größter Hauptstadt mit großartiger und gegensätzlicher Architektur. Besuchen Sie die Tate Gallery of Modern Art, untergebracht in einem umgebauten Kraftwerk, zählt sie zu den weltweit größten Museen für moderne und zeitgenössische Kunst. Besichtigen Sie die Krönungskirche der englischen Monarchen Westminster Abbey und bestaunen Sie die Juwelen ihrer Majestät im Tower of London. Erleben Sie London aus der Vogelperspektive und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der weltberühmten Sommerresidenz Schloss Windsor. Bummeln Sie durch das bekannte Kaufhaus Herrods und genießen Sie die traditionelle englische Teatime.

Abba Foto: PR Abba Foto: PR

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

• Bustransfer Reutlingen – Flughafen Stuttgart und zurück

• Hin- und Rückflug Stuttgart – London in der Economy-Class

• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren

• Transfer: Flughafen – Hotel – Flughafen

• Fahrt im bequemen, klimatisierten Reisebus

• 3 x Übernachtung im 4*-Hotel Hilton London Kensington

• 3 x Frühstück

• 1 x Abendessen am 1. Tag

• 1 x Abendessen vor dem Konzert

• 1 x Abendessen im Restaurant auf Level 31 im The Shard

• Stadtrundfahrt London

• Eintrittskarte für das Konzert »ABBA-Voyage«, Auditorium Seating

• Tower of London mit Kronjuwelen

• Westminster Abbey

• Tate Gallery of Modern Art

• Eintrittsgelder inklusive

• Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort

• Ausführliche Reiseunterlagen

NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

• Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, EZ-Zuschlag: € 360.–

• Besichtigung Windsor Castle, inkl. Führung und Eintritt: € 110.– pro Person (Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen)

• Zuschlag bei nicht erreichen der Mindestteilnehmerzahl, Kleingruppe 10 - 19 Personen: € 90.– pro Person

• Reiseversicherung

• evtl. zusätzlich anfallende Treibstoffzuschläge

AUF EINEN BLICK:

• Reisetermin: 21. bis 24. Juli 2024

• Reisedauer: 4 Tage

• Reisepreis: ab 1.890,- EUR p.P. im DZ

• Teilnehmerzahl: min. 20 / max. 30 Personen

ALLGEMEINER HINWEIS:

Flug-, Programm- und Hoteländerungen vorbehalten.

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung.

VERANSTALTER:

hwtours sagl

Via San Carlo 7A, CH-6600 Muralto-Locarno

Tel. 0041 / 91 73 53 091

E-mail: info@hwtours.com