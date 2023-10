»Donau-Klassiker« mit der A-Rosa Mia

Die GEA-Leserinnen und -Leser brachen mit großer Vorfreude zu einer Reise in Richtung Donau-Klassiker auf, die gemeinsam mit dem renommierten Reiseunternehmen Karl Hahn GmbH & Co. KG organisiert wurde. Die erste Etappe führte die Reisegruppe per Bus nach Engelhartszell, wo das beeindruckende Donau-Schiff »A-Rosa Mia« schon wartete. Der Hotelmanager und der Schiffsoffizier hieß die »GEA-Passagiere« mit einem exklusiven Sektempfang willkommen. Diese außergewöhnliche und unerwartete Begrüßung setzte den perfekten Ton für die Tour entlang der Donau.

Die Reise nahm ihren Lauf und führte in die eindrucksvolle Hauptstadt Österreichs, Wien. Hier gab es eine aufregende Rundfahrt durch die historischen Straßen, die die Reisenden in die reiche Kultur und Geschichte dieser faszinierenden Stadt eintauchen ließ. Die prächtigen Gebäude, opulenten Paläste und einladenden Cafés verzauberten alle Teilnehmer, und sie fühlten sich wie in einem lebendigen Geschichtsbuch. Am nächsten Tag begaben sich unsere Leserinnen und Leser auf die Spuren weltberühmter Musiker zum Wiener Zentralfriedhof. Dieser Friedhof erwies sich nicht nur als letzte Ruhestätte, sondern auch als lebendiges Museum der Musikgeschichte. Die Gräber von Beethoven, Mozart und anderen legendären Komponisten inspirierten die Reisenden und verdeutlichten den kulturellen Reichtum, den Wien zu bieten hat.

Die Donaukreuzfahrt setzte sich fort und führte die Gruppe nach Esztergom, wo sie mit einem Mini-Zug zur Basilika fuhren. Von diesem erhöhten Punkt aus konnte man die Ruhe und Anmut dieses Ortes genießen. Die Ausfahrt führte weiter zur Perle der Donau, nach Budapest. Eine Führung mit dem Bus enthüllte die Höhepunkte dieser bezaubernden Stadt, darunter das Parlament, die Fischerbastei und das Burgviertel. Doch das Highlight des Aufenthalts war zweifelsohne der Besuch der Großen Markthalle von Budapest. Dieses neugotische Juwel am Ufer der Donau empfing sie mit lebhaftem Treiben und verführerischen Düften ungarischer Spezialitäten. Hier wurde nicht nur eingekauft, sondern auch eine Verbindung zur pulsierenden Atmosphäre und dem kulinarischen Reichtum der Stadt geschaffen. Der letzte Halt war Bratislava, die charmante Hauptstadt der Slowakei. Hier erkundete die Reisegruppe die Stadt bei einem entspannten Spaziergang zu Fuß. Die gut erhaltene Altstadt und die gastfreundlichen Einheimischen machten diesen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Schließlich kehrten die »GEA-Passagiere« per Schiff zurück, und während sie die majestätische Flusslandschaft passierten, konnten sie die unvergleichliche Schönheit der Donau in vollen Zügen genießen. Diese Reise ermöglichte es ihnen, die kulturelle Vielfalt und die atemberaubende Natur entlang des Flusses in ihrer ganzen Pracht zu erleben.

Die GEA-Leserreise war eine unvergessliche Woche, die die Teilnehmer mit wunderbaren Erinnerungen und tiefen Freundschaften bereicherte. Die Donau und ihre Geheimnisse haben unsere geschätzten Tourbegleiter verzaubert und werden für immer in ihren Herzen verankert bleiben.