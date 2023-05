Besuch der Freien und Hansestadt Hamburg

... hieß es am 26. April … eine Leserfahrt in die wohl schönste deutsche Hafenstadt. So zumindest war der Tenor der 40-köpfigen Teilnehmer. Pünktlich um 7 Uhr in der Früh startete Gerd König seinen luxuriös ausgestatteten Reisebus und es ging Richtung Norden. Das Ziel, die Freie Hansestadt Hamburg, welche dann die gut gelaunte Reisegruppe bei schönstem Hamburg Wetterchen um 17.15 Uhr erreichte. Jetzt hieß es »Check-in« im 4 Sterne Hyperion Hotel, direkt in der Hamburger City, vis-à-vis dem Axel-Springer-Haus und nah der Hamburger Alster. Nachdem die Zimmerkarten in Empfang genommen wurden, stand ein stärkendes Büfett bereit, wo man sich bei einem Austausch über die kommenden Tage traf. Das Programm war mehr als sportlich, aber nicht unmöglich und so traf man sich am Tage darauf um 9 Uhr zu einer interessanten Stadtrundfahrt durch die Hamburger City, dem Hafen und den bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Nach einer Stärkung gegen Mittag, ging es dann auf die Elbe zu einer Barkassenfahrt durch die Speicherstadt und einmal der Elbe bei Blankenese entlang. Große »Pötte«, teure Jachten, alles war zu sehen und zu bestaunen. Gegen Abend stand der Besuch der schillernden 932 Meter langen Reeperbahn mit seinen Bars und Kneipen auf dem Plan. Wer sollte den »Kiez« nicht besser erklären können als einer von dort … und so führte Fabian Zahrt (alias der zahrte Fabian) die Interessierten über seinen Kiez. Sicherlich ein nicht ganz gewöhnlicher Stadtrundgang, aber gewöhnlich wollte auch keiner. Wer jetzt noch nicht genug erlebt hatte, konnte in der hauseigenen Bar, Bar 11, des Hotels im obersten Stock bei einem Glas Wein oder Cocktail, die Lichter der Stadt mit Blick zum Horizont genießen.

Europas größter befahrbarer Friedhof befindet sich im schönen Hamburger Stadtteil Ohlsdorf und war ein Ruhepol zu den vergangenen Stunden. Bei sonnigem Wetter fand eine Führung über den Ohlsdorfer Friedhof samt Besichtigungen berühmter, dort beigesetzter Persönlichkeiten, statt. Danach stand die Hamburger Staatsgalerie auf dem Plan und auch hier wurde durch kundige Guides alles bis ins Detail erklärt. Wer jetzt noch die Alster und die dortige Shoppingmeile besuchen wollte, hatte dazu genug Zeit und konnte die Hamburger City auf eigene Faust erkunden. Sicherlich war einer der Highlights der abendliche Besuch in der Elbphilharmonie. Wer, wenn nicht der Stardirigent höchstpersönlich, Kent Nagano, gemeinsam mit dem Cellisten Jan Vogler und dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg sowie einem internationalen Chor junger Sängerinnen und Sänger waren vertreten und auf dem Programm stand das erst wenige Tage zuvor uraufgeführte Stück von Sean Shepherds »An einem klaren Tag – On a Clear Day« für Chor, Solo-Cello und Orchester.

Elbphilharmonie Hamburg Foto: PR Elbphilharmonie Hamburg Foto: PR

Die Plätze waren fantastisch, der Blick und die Kulisse des Raumes einfach perfekt. Ein Muss für viele Opern-Fans ist auch ein Besuch der Hamburger Staatsoper, welcher dann auch am Folgeabend stattgefunden hat. Auch hier waren großartige Plätze und ein fantastisches Ensemble die Grundlage für einen gelungenen Abend. Alles hat mal ein Ende und in Hamburg sagt man bekanntlich »Tschüss« und somit ging es dann wieder in Richtung Heimat, die man dank des großartigen Busfahrers sicher und bequem gegen Abend wieder erreichte.