Die aktuelle Förderpolitik in Deutschland ist auf die individuelle Optimierung privater PV-Betreiber ausgerichtet. Aber die Summe vieler privater Optima ist leider nicht das volkswirtschaftliche Optimum. Große PV-Betreiber könnten durch das Zusammenschalten vieler PV-Anlagen deutlich mehr herausholen aus der Sonne: Zum einen könnten variable Stromtarife den Bedarf besser an das Angebot anpassen. Zum anderen wäre eine effektivere Stromspeicherung möglich. Ob dann eine PV-Anlage noch dem Hausbesitzer gehört oder ob nur das Dach einem Energieversorger verpachtet wird, ist wahrscheinlich zweitrangig. Entscheidend ist, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass insgesamt ein Optimum erreicht wird. Wer packt es an?

Dr. Martin Wanner, Reutlingen