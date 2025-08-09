»Trump zieht EU am Nasenring umher«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Was hat Europa mit den Palästinensern gemein? Was denken Sie? Wieso komme ich auf so eine komische Frage? Ganz einfach: Netanjahu, da militärisch den Anrainerstaaten haushoch überlegen, kann tun und lassen, was er will.

Genau das spielt Trump als die völlig überlegene Handelsmacht uns Europäern vor. Wenn du nicht tust, was ich will, so bekommst du Prügel. Genau so verhielt er sich am vorvergangenen Sonntag. Spielt Golf in Schottland und anschließend zieht er die EU am Nasenring wie im Rodeo umher. Ich sehe das als niederträchtig den westlich und demokratisch gesonnenen Staaten gegenüber an. Auf Details in dem verheerenden Vertrag will ich aus Platzgründen nicht eingehen.

Große Sorgen mache ich mir wegen der Rolle von China uns Europäern gegenüber, und dann kommt so ein Typ aus den USA und lässt mal kurz die Muskeln spielen. Er weiß, er kann das und schwächt damit seine ebenso freiheitlich gesonnenen (Ex)-Freunde – gemeint ist Europa. Putin und Xi wird es freuen.

Europa ist in großer Gefahr, zwischen den USA und vor allem China wirtschaftlich weiter geschwächt zu werden.

Wie kann man als Trump nur so verbohrt sein?

Wir sind mittlerweile die Unterlegenen gegenüber ganz vielen chinesischen Produkten. Die Computerbranche und Medienunterhaltung – alles kommt aus China. Deshalb hat Trump die Zölle gegen Xi wieder zurückgenommen, da es sonst bald keine PCs oder Smartphones mehr in den USA gegeben hätte. Auch die USA sind dem Monopol aus China in manchen Sparten unterlegen. Und dann zeigt Trump uns mal schnell die Keule wie der Elefant im Porzellanladen.

Es gibt keine deutschen Hersteller mehr für elektrische Kleingeräte wie Haarföhns, Rasierapparate und noch vieles andere mehr.

Wenn heute Xi den Export von Akkus und APi – Grundlage für Pharmaprodukte – nach Europa stoppt, stellen sich nach kürzester Zeit massivste Probleme in der Mobilität und der Arzneimittelversorgung ein. Vieles daran ist hausgemacht und dem Gewinnstreben bestimmter Branchen aus der Vergangenheit geschuldet.

Viel zu viel Produktion wurde ins Ausland verlagert oder aufgegeben, weil man wegen des Preiskampfes gegen China keine Chance mehr hatte. Photovoltaik ist beispielsweise auch so eine Sparte. Deutsche Firmen gab es mal, doch nun sind sie weg, und China hat das Monopol. Die Methode ist simpel, die chinesische Solarindustrie wird mit unfairen Subventionen durch die chinesische Regierung unschlagbar im Produktpreis gemacht.

Ich weiß, die Inflation lässt uns nach dem billigeren Produkt greifen, doch versuchen Sie, sich das bewusst zu machen, bevor ein Produkt in den Einkaufskorb wandert. China ist wie eine Krake, und wir Europäer sind unweigerlich das nächste Opfer, wenn Verbraucher und Politik ihr bisheriges Verhalten nicht deutlich verändern. Es wird bald nicht mehr ohne massive Protektion für europäische Herstellerfirmen gehen.

Niemand hat etwas gegen die Chinesen als Menschen, doch die chinesische Staatsführung ist ein echtes Monster. Es ist noch nicht so lange her, dass sich ein chinesisches Konsortium in den Hamburger Hafen einkaufen wollte. Mehr als einen Fuß haben sie schon drin. Dass ich Angst habe, möchte ich nicht sagen, doch wohl ist mir bei dem Ganzen nicht.

Joachim Steinmaier, Dettingen