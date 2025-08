»Tempo 30 pauschal – nicht mit uns«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Um eines vorwegzunehmen: Wir lehnen ein flächendeckendes Tempo 30 in Reutlingen klar ab – und das sollen die Menschen in dieser Stadt auch wissen. Nicht, weil uns Lärmschutz oder Verkehrssicherheit egal wären – sondern weil pauschale Temporeduzierungen ohne differenzierte Analyse und ohne politische Mehrheit weder wirksam noch demokratisch legitimiert sind.

Dass die Stadtverwaltung nun – trotz Ablehnung des Lärmaktionsplans durch den Gemeinderat – vier neue Tempo-30-Abschnitte eigenmächtig umsetzen will, ist aus unserer Sicht ein massiver Eingriff in die kommunale Demokratie. Wer sich über demokratisch gewählte Gremien hinwegsetzt, gefährdet das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den politischen Prozess – gerade in Zeiten, in denen dieses Vertrauen ohnehin unter Druck steht.

Wir stehen für einen Lärmschutz mit Augenmaß. Tempo 30 ist dort sinnvoll, wo besonders gefährdete Gruppen geschützt werden müssen – etwa vor Kitas, Schulen oder Pflegeeinrichtungen. Alles andere ist politische Ideologie und bringt keinen echten Mehrwert, sondern nur Frust.

Zudem verfehlen solche Maßnahmen ihr Ziel: Wer nachts mit 100 Stundenkilometern illegal durch Wohngebiete rast, wird sich auch von Tempo-30-Schildern nicht aufhalten lassen. Hier helfen keine pauschalen Vorgaben, sondern konsequente Kontrollen und gezielte Überwachung sowie ein intelligentes Verkehrsmanagement. Der Autolärm in der Innenstadt kommt maßgeblich von Menschen, die sich sowieso an keine Regeln oder Anstand halten. Und das sagt jemand, der selbst in der Innenstadt wohnt und betroffen ist.

Reutlingen braucht keine Symbolpolitik. Reutlingen braucht eine sachliche, demokratisch abgestimmte Verkehrspolitik, die sich am tatsächlichen Bedarf orientiert – nicht an ideologischen Wunschvorstellungen. Wir stehen für eine Stadtverwaltung, die den Gemeinderat respektiert, den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sucht – und Maßnahmen beschließt, die wirken.

Dr. Max Menton, CDU-Stadtrat, Reutlingen