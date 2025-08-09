»Realitätsverlust weit verbreitet«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die überwiegend negativen Reaktionen auf die Aussage von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, wir müssten »wieder mehr und länger arbeiten«, zeigen, wie weit der Realitätsverlust in großen Teilen der Politik und Gesellschaft verbreitet ist. Kaum jemand traut sich, die Realitäten in der Wirtschaft und im Sozialbereich anzuerkennen und offen auszusprechen. Anstatt reflexartigem Widerspruch und betretenem Schweigen müsste Frau Reiche breite Zustimmung erhalten.

Diese Regierung hat die vermutlich letzte Chance, die dringend notwendigen Reformen aus der »politischen Mitte« heraus zu gestalten. Diese Regierung muss diesen Staat wieder vom Kopf auf die Beine stellen. Das muss damit anfangen, den Bürgern endlich klarzumachen, dass die vielfachen Versprechen eines allumfassenden Wohlfahrtsstaates eine Illusion sind und bleiben werden. Die in den zurückliegenden Jahren und im Koalitionsvertrag erneut versprochenen politischen Geschenke sind schon lange nicht mehr bezahlbar.

Diese Regierung muss den vollmundigen Ankündigungen zum Bürokratieabbau endlich wirksame Taten folgen lassen. Der Zustand der Verkehrsinfrastruktur wird sich trotz »Sondervermögen«, die in Wahrheit gewaltige Zukunftslasten sind, weiter verschlechtern, wenn vor dem Ersatzneubau eines kaputten Bauwerks langwierige Gutachten und maximal bürokratisierte Verfahren stehen. Jüngstes Beispiel ist das Tariftreuegesetz der Arbeitsministerin und die zur Kontrolle geplante neue Behörde.

Beispiele für massive Behinderungen durch die völlig aus dem Ruder gelaufene Bürokratie gibt es in allen Wirtschafts- und Lebensbereichen zuhauf. Diese Regierung muss endlich den Mut haben, die eingeschlagenen falschen Wege in der Finanz-, Wirtschafts-, Energie-, Sozial- und Migrationspolitik zu korrigieren. Dazu müssen alle, die sich zur »politischen Mitte« zählen, ihre ständigen ideologischen Blockaden und politischen Taktierereien aufgeben. Andernfalls drohen Wohlstandsverlust und der für das Land und die Demokratie brandgefährliche Untergang der »politischen Mitte«.

Gert Klaiber, Pfullingen