»Mit Erholung bald vorbei«

Die Firma Amazon benötigt einen Standort für ein Verteilerzentrum, um die vielen Pakete, die online bestellt werden, an ihren umfangreichen Kundenkreis zu verteilen. Aber muss es gerade im Teilort Hengen von Bad Urach? Zumal ja schon in Bad Urach Richtung Münsingen ein DHL-Verteilzentrum ansässig ist.

Bisher ist Hengen ein schöner und gemütlicher Ort, für die Einheimischen und vor allem für Gäste wie mich. Ich bin ab und zu Gast im Restaurant Lamm bei der Gastfamilie Jakob-Reiser in Hengen.

Als ich im GEA-Artikel gelesen habe und im Leserbrief von Herrn Leyht, dass geplant ist, im Ort Hengen ein Amazon-Verteilzentrum zu erstellen, war ich etwas überrascht. Dazu kommt die Tatsache, dass die Öffentlichkeit laut Presse erst dann informiert wurde, als die wesentlichen Fakten schon festgelegt waren.

Als Außenstehender aus Reutlingen kann ich nur hoffen, dass der Uracher Gemeinderat dem Baugesuch von Amazon nicht zustimmt. Alle Gemeinderäte sollten unbedingt berücksichtigen, dass durch dieses geplante Mammutprojekt die Natur großflächig zerstört wird. Lärm und Abgase in und um Hengen drohen durch die – gemäß Planungen – täglichen 5.600 Fahrten mit 220 Lastautos.

Bei zu viel Betrieb und Unruhe ist dann bald die Möglichkeit zur Erholung weg. Natur und Klimaschutz können dann vergessen werden. Kurzum: Ein solches Verteilzentrum wäre Gift für die Menschen und Tiere in Hengen und Umgebung.

Der Ortschaftsrat von Hengen und der Bürgermeister von Bad Urach, Herr Rebmann, sollten unbedingt alles nochmal überprüfen und überdenken.

Es darf nicht sein, dass die Stadt Bad Urach das Projekt wegen umfangreicher Geldeinnahmen möchte und dabei die Lebensqualität ihrer Bürgerschaft außer Acht lässt.

»Nein« sollte es heißen. Die Firma Amazon soll sich einen anderen Standort für ihr Verteilzentrum suchen.

Hans Bock, Reutlingen