»Kein Anschluss für diese Solaranlage«

In einem früheren Leserbrief im April hatte ich bereits auf das Problem hingewiesen, zwischenzeitlich haben es offensichtlich einige Bürger in Reutlingen am eigenen Leib zu spüren bekommen: Die Fairnetz will den selbst erzeugten umweltfreundlichen Solarstrom nicht mehr! Grundlage für die Ablehnung ist das Solarspitzengesetz, das bereits am 25. Februar in Kraft getreten ist. Damit ist jetzt die kuriose Situation entstanden, dass die Landesregierung die Installation von Solaranlagen auf privaten Dächern gesetzlich verlangt, die Fairenergie aber den Anschluss an das Netz verweigert! Ein Schildbürgerstreich erster Güte!

Was steckt dahinter? In ihren letzten Tagen hatte die rot-grüne Bundesregierung mit Zustimmung der damaligen Opposition von CDU/CSU, aber gegen die Stimmen der FDP das Solarspitzengesetz in Kraft gesetzt. Das Gesetz kann nur als Ausdruck von Hilf- und Planlosigkeit gesehen werden. Bei dem zu begrüßenden Ausbau der Solaranlagen hat man nämlich staatlicherseits völlig vergessen, dass der Strom nicht nur erzeugt, sondern auch verteilt werden muss. Dazu benötigt man entsprechende Netze! Der Ausbau dieser Netze ist aber völlig unterschätzt und vernachlässigt worden.

Diese planerische Fehllleistung der Bundes- und Landespolitik wird nun auf dem Rücken der Bürger ausgetragen: Anstelle die Netzbetreiber zur Verwertung des umweltfreundlichen Stromes zu verpflichten, beispielsweise zur lokalen Wasserstoff- oder Fernwärmeerzeugung, wird einfach dem Bürger der Hahn zugedreht, oder er wird gleich garnicht angeschlossen. Viele Bauherren stehen jetzt da mit ihrer schönen und teuren Solaranlage und dürfen nicht einspeisen!

Die verlegene Antwort der Politiker: Forcieren Sie Eigenverbrauch und Stromspeicher! Eine Scheinlösung! Eine Standard 10-kW-Solaranlage produziert an einem sonnigen Sommertag 70 Kilowattstunden – mit normalem Eigenverbrauch schaffen Sie kaum 20 Kilowattstunden davon. Also wohin mit dem Überschuss von 50 Kilowattstunden?

Und noch eine »Giftpille« hat man sich ausgedacht für die Anlagenbesitzer, die zwar angeschlossen, aber zeitweise abgeschaltet werden: Für Zeiten der Abschaltung wird in 20 Jahren (!) eine Entschädigung gezahlt. Ob sie der Besitzer noch erlebt, spielt wohl keine Rolle.

Dr. Thomas Steinmayer, Reutlingen