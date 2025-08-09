»Ist der Staat hilflos?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Ich möchte, dass diese Menschen unser Land verlassen«, sagt Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin. Er will syrische Islamisten nach Mordaufrufen gegen Drusen und Aufrufen zur Vergewaltigung bei einer Demo vor dem roten Rathaus abschieben.

Drusische Frauen schreiben mir entsetzt von höhnischen und vulgären Beschimpfungen gegen Frauen auf Demos. Diese Frauen haben nichts mit der Politik in Syrien zu tun, sie gehören zu einer Minderheit, sie werden aus Rassismus und reiner Frauenverachtung beleidigt. Viele haben Angst!

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) warnt vor islamistisch motivierten Angriffen in Deutschland.

Ich habe mir diese Demos angeschaut, »Sunnit, Sunnit«, wurde gebrüllt, Drohungen gegen Minderheiten, Schlägerei, verletzte Polizisten! Diese Horden, sie flohen vor Diktatur und Krieg und erhalten hier Schutz und Versorgung.

»Wenn es die Rechtslage zulässt«, schreibt Wegener, dann möchte er solche Kriminelle abschieben. Gibt es keine klare Rechtslage? Die Demokratie muss wehrhaft sein! Schreie nach »einem starken Mann« zur Lösung machen Angst.

Die Migranten hier besuchen alle einen Orientierungskurs »Leben in Deutschland«. Dort lernen sie unser Grundgesetz kennen: »Die Würde des Menschen ist unantastbar«, Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Respekt Frauen gegenüber. Das sind die Menschenrechte, die wichtigsten Gesetze! Sie gelten für alle – und der Staat hat das Gewaltmonopol.

Die Einbürgerung fremder Kulturen geht nicht ohne Hilfe – deshalb haben wir hier Integrationskurse und Beratungsstellen und viele Helfer.

Und es gibt viele gut integrierte Migranten. Sie danken Deutschland und sie fühlen Scham, wenn Landsleute ihre Freiheit zu Straftaten nutzen. Das macht auch ihnen Angst. Ich war in Gruppen mit vielen Ethnien und Religionen tätig, alle respektierten sich hier, es war Friede, viele schöne Begegnungen, die gegenseitig auch bereichern können.

Hinter den meisten liegt ein schmerzlicher und gefährlicher Weg. Sie wünschen sich nichts anderes, als hier in Sicherheit zu leben. Diese Migranten, friedliche Menschen, die sich integrieren, sie muss man beschützen, auch vor ihren eigenen extremistischen Landsleuten! Es darf nicht heißen »die Ausländer«!

Waltraud Nachtmann, Reutlingen