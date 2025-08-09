»Ein Ort zum Verweilen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Tübingen hat seinen Neckar. Wir haben die Echaz. Aber warum verstecken wir die Echaz und geben ihr nicht mehr Beachtung und Bedeutung.

Liebe Reutlinger/innen. Ein Cafe/Bar/Bistro, zentral und direkt an der Echaz gelegen, das ganzjährig geöffnet hat, wäre das nicht eine schöne Vorstellung? Finde ich auch. Und daher habe ich mir Gedanken über Standort und Ausführung gemacht und dies mit Unterstützung von Freunden in einer Visualisierung umsetzen lassen. Damit man ein Bild vor Augen hat.

Der Standort direkt an der Echaz wäre für ein Cafe/Bar/Bistro einmalig. Die Echaz bildet einen würdigen Rahmen und bietet in den verschiedenen Jahreszeiten ein schönes, wechselndes und interessantes Bild. Als Treffpunkt vor und nach einer Veranstaltung in der Stadthalle oder als Wartepunkt auf den Bus oder die geplante Stadtbahn würde sich die Location bestens anbieten. Oder einfach nur so zum Verweilen und Genießen mit Blick auf die Echaz und das Tübinger Tor.

Mit seinem modernen, schlichten und hellen Erscheinungsbild passt es architektonisch zur Stadthalle. Bietet draußen Platz für etwa 60 Personen sowie im Innenbereich für 30 Personen.

Mit Sanitärbereich und einem kulinarischen Angebot an ausgewählten Getränken und kleinen, feinen Gerichten. Draussen beschirmt oder im Schatten der Trauerweide und den Schnurbäumen, mit oder ohne Liegestuhl. Wäre das nicht herrlich, erfrischend und entspannend?

Und damit die Location einfach und sicher von Richtung Süden erreicht werden kann, bauen wir einen neuen Steg in einer leichten, eleganten Konstruktion mit der Möglichkeit eines darunterliegenden, überdachten Fahrradabstellplatzes. Damit wäre der triste, ungenutzte Vorplatz vor dem Eingang zur Stadthalle schön und zweckmäßig bespielt. Einen griffigen Namen habe ich für die Location auch bereits. »BarRT« soll es heißen.

So, liebe Reutlinger/innen. Jetzt seid Ihr dran, dieses Projekt zu beurteilen und zu fordern.Ich würde mich freuen. Meine Unterstützung habt Ihr.

Marc C. Röder, Reutlingen