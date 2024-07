Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf Straße

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Menschen sind nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Lutzingen (Landkreis Dillingen an der Donau) schwer verletzt worden. Sie wurden von Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Nach Angaben der Polizei kam ein 34-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen samt Anhänger in einer langen Rechtskurve von der Straße ab.

In der Gegenspur kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen einer 35-Jährigen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.