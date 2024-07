Zwei Schildkröten an einem Tag im Ortenaukreis gerettet

Gleich zweimal an einem Tag hat sich die Polizei im Ortenaukreis zweier sich in Gefahr gegebener Schildkröten angenommen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gleich zweimal an einem Tag hat sich die Polizei im Ortenaukreis zweier sich in Gefahr befindenden Schildkröten angenommen. Auf der Straße zwischen einem See in Schwanau und der Autobahnbrücke über der A5 hatte eine Radfahrerin eine Wasserschildkröte gefunden, wie die Polizei mitteilte. Sie nahm das Tier aus Sorge um sein Wohl erst mit zur Arbeit und brachte es später zur Polizei.

Schildkröte am Anglerhaken

Dort »stellte sich heraus, dass sie wohl einem Angler an den Haken gegangen war, da sie diesen immer noch im Maul hatte«, hieß es weiter. Die Angelschnur war demnach offensichtlich abgeschnitten und die Schildkröte zurückgelassen worden. Die Polizei übergab das Reptil zur weiteren medizinischen Versorgung an ein Tierheim.

Auf der A5 in Höhe Schutterwald entdeckten Beamten einer Polizeistreife später selbst eine Schildkröte auf dem Standstreifen und nahmen das Tier in ihre Obhut. Es war augenscheinlich unverletzt, wurde sicherheitshalber aber zum Verkehrsdienst Offenburg gebracht, wo es sich dann »in liebevoller 24/7 Betreuung der Polizisten« befand. Später wurde die Schildkröte zur Begutachtung in eine Tierherberge gebracht.