Zwei Kräne müssen Sattelzug aus Straßengraben bergen

Zwei Kräne müssen im Landkreis Böblingen einen im Graben liegenden Sattelzug bergen. Der Sattelzug sei auf einer Landstraße bei Herrenberg von der Straße abgekommen und im Graben am Straßenrand liegengeblieben, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge dabei leicht verletzt. Mutmaßlich sei er in einen Sekundenschlaf verfallen, so die Sprecherin weiter. Dadurch habe der Mann in einer Rechtskurve nicht gelenkt und den Sattelzug in den Straßengraben gesteuert.