Zusammenstoß zwischen Güterzug und Lkw - Arbeiter verletzt

In Mannheim sind ein Güterzug und ein Lastwagen zusammengestoßen. (Symboldbild)

Ein 35 Jahre alter Mann ist in Mannheim beim Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Lastwagen eingeklemmt und verletzt worden. Der Unfall passierte am späten Montagabend kurz vor 23.00 Uhr im Hafengebiet im Bereich der Werfthallenstraße, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr der Zug rückwärts Richtung Kurt-Schumacher-Brücke, wo er mit einem im Gleisbereich rangierenden Lkw kollidierte.

Der 35-jährige Mitarbeiter, der sich auf einem Waggon befand, wurde dabei eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Nach einer ersten Versorgung durch den Notarzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde laut Polizei nicht schwer verletzt. Die Ermittlungen dauern an.