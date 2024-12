Zieht sich Undav zurück? Hoeneß: »Werde ich nicht erleben«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf dem Rasen ist der verletzte Nationalstürmer Deniz Undav schon seit Wochen nicht mehr zu sehen. In der Mannschaft des VfB Stuttgart ist der 28-Jährige aber dennoch präsent. Dass sich Undav zurückziehe, werde er »wahrscheinlich nicht mehr erleben«, antwortete VfB-Trainer Sebastian Hoeneß.

Auch wenn der Stürmer nicht mitspielen könne, hätte er dennoch weiter Interesse, bei der Mannschaft dabei zu sein. »Das ist auch gewünscht, dort eine Rolle zu spielen. In der Kabine, in den Gesprächen mit den Jungs. Er sitzt in vielen Videoanalysen mit drin« berichtete Hoeneß: »Er möchte einfach dabei bleiben. Das ist auch gut und wichtig für einen Führungsspieler, wie er es ist.«

Seit vier Spielen müssen die Schwaben inzwischen auf Undav verzichten. Auch im DFB-Pokal-Achtelfinale beim Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) kann der Torjäger nur mitfiebern.

Undav schuftet in der Reha

Im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo (0:2) hatte sich Undav Anfang November zunächst eine leichte Oberschenkelzerrung zugezogen und Bundestrainer Julian Nagelsmann anschließend für die Nationalmannschaft abgesagt. Im Training vor dem Duell mit dem VfL Bochum (2:0) zog sich Undav dann am gleichen Oberschenkel einen Muskelfaserriss zu. Er droht bis zur Winterpause auszufallen.

Derzeit arbeitet der Angreifer in der Reha an seinem Comeback. »Bis jetzt läuft der Prozess gut. Wir haben schon die Hoffnung, dass wir ihn dieses Jahr noch mal auf den Platz sehen werden«, sagte Hoeneß.