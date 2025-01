Zehnjähriger in See gestoßen – Verdächtige sind noch Kinder

Zwei Kinder sollen einen Jungen in einen See gestoßen haben. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat zwei Kinder identifiziert, die einen Zehnjährigen in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) in einen teilweise zugefrorenen See gestoßen haben sollen. Es handele sich um zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Zehnjährige und die Tatverdächtigen seien im Korntaler Stadtpark aufeinandergetroffen und in Streit geraten. Dabei sei es nach bisherigen Erkenntnissen auch um die Herausgabe von Bargeld gegangen.

Dann wurde der Zehnjährige ins Wasser gestoßen, aus dem er sich selbst retten konnte. Das Wasser habe dem Jungen bis zum Bauch gereicht, hieß es damals. Die Jungen hätten sich mittlerweile bei ihrem Opfer für die Tat Mitte Januar entschuldigt. Die Kinder sind strafunmündig.