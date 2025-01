Wohnungsbrand in Herrenberg wohl durch Kerzen ausgelöst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Herrenberg (Kreis Böblingen) am Dienstag sollen unbeaufsichtigte Kerzen der Auslöser gewesen sein. Die 36-jährige Bewohnerin habe die Kerzen angezündet und brennen lassen, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen seien die Flammen der Kerzen auf Möbel übergesprungen. Es entstand ein geschätzter Schaden von 160.000 Euro. Neben der Brandwohnung seien fünf weitere Wohnung beschädigt worden. Vier Wohnungen seien weiterhin nicht bewohnbar.

Die Bewohnerin der Brandwohnung erlitt mit ihren zehn und fünf Jahre alten Kindern eine leichte Rauchgasvergiftung. Die drei konnten sich selbst ins Freie retten und kamen ins Krankenhaus. Dieses konnten sie mittlerweile wieder verlassen.

Insgesamt hatte die Feuerwehr 16 Menschen vor dem Brand gerettet. Einige mussten wegen des dichten Rauches mit einer Drehleiter gerettet werden.