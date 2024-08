Wohl größte Kürbis-Ausstellung zum 25. Mal in Ludwigsburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der wohl größten Kürbisausstellung der Welt werden auch in diesem Jahr in Ludwigsburg Hunderttausende Exemplare des Fruchtgemüses in Szene gesetzt. Von diesem Freitag (23.8.) bis Anfang November sollen Kürbisse in jeder Größe, Form und Farbe den Schlossgarten prägen. Hunderte Sorten wie bunte Zierkürbisse oder leuchtende Schnitzkürbisse werden dabei traditionell zu Figuren und Szenen zusammengesetzt. Es ist bereits die 25. Auflage der Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg.

In diesem Jahr stehen berühmte Persönlichkeiten im Rampenlicht der Kürbisschau - von historischen Personen bis hin zu modernen Ikonen, die Großes bewegt oder für tiefgreifende Inspiration gesorgt haben, teilten die Veranstalter mit. Die Kindheitsheldin Pippi Langstrumpf habe ebenso einen Auftritt im Schlosspark wie die Malerin Frida Kahlo (1907-1954) und die Widerstandskämpferin Sophie Scholl (1921-1943).

Zu den Höhepunkten des Programms gehören wie stets die Deutschen Meisterschaften im Kürbiswiegen (6. Oktober) und die Europameisterschaften eine Woche später. Das Weltrekordgewicht liegt bei 1.226 Kilogramm.

Beim abschließenden »Schlachtfest« der riesigen Siegerkürbisse am 3. November wird dann Samen an die meist privaten Züchter verkauft. Auf den Speisekarten der Messe finden sich bis dahin Kürbissuppe, Kürbis-Reispfanne und Kürbis-Maultaschen, es werden aber auch frittierte Kürbis-Pommes, Käsespätzle aus Kürbis, »Pasta-Kürbinese«, Kürbiskuchen oder Kürbis-Waffeln serviert.