Wochenende wird wärmer und nass

Am Wochenende wird es im Südwesten warm, aber nass. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Samstag in Südbaden sogar mit einer frühlingshaften Temperatur von 16 Grad Celsius. »Die Wärme erreicht am Samstag ihren Höhepunkt«, sagte ein DWD-Sprecher. Doch wer raus will, sollte unbedingt die Regenjacke einpacken. Es soll wechselhaft und feucht werden.

In der Nacht zum Freitag sollten Autofahrer erneut wegen möglicherweise glatter Straßen aufpassen.

Orkantief »Gilles« sorgt für höhere Temperaturen

Der plötzliche Temperaturanstieg am Freitag und Samstag werde durch das Orkantief »Gilles« ausgelöst, das vom Atlantik her auf Irland treffe. »Dort sorgt es für Sturm.« Zu uns komme dadurch »deutlich erwärmte und feuchte Atlantikluft«, sagte der DWD-Sprecher.

Eine Temperaturerhöhung wie am Samstag sei zwar im Vergleich mit den vergangenen Jahren eher ungewöhnlich – werde aber mit dem Klimawandel immer wahrscheinlicher.

Die Temperaturen gehen von Sonntag an wieder zurück

Die Höchstwerte sollen am Freitag bei fünf Grad in der Kurpfalz liegen und bei bis zu zwölf Grad bei Freiburg. Am Samstag wird es noch wärmer. Im Südosten lasse sich auch ein wenig die Sonne blicken. Anderswo bleibe es eher bewölkt, gelegentlich könne es zu Regen kommen.

Auch der Sonntagsspaziergang könnte nass werden. Die Temperaturen sollen vier Grad im Hochschwarzwald und elf Grad im Breisgau betragen. In der Nacht auf Montag ist auf manchen Straßen wieder Vorsicht wegen Glätte geboten. Die Temperaturen sollen zur nächsten Woche hin etwas sinken.