Windiges Wetter und Dauerregen im Schwarzwald

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zum Wochenstart wird es regnerisch und windig in ganz Baden-Württemberg. Für den Schwarzwald sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Dauerregen voraus. Beginnen soll der starke Regen am Nachmittag und bis zum späten Dienstagabend andauern. Am intensivsten soll es am Dienstag regnen, wie ein Sprecher des DWD sagte.

Im Schwarzwald rechnete der DWD mit Niederschlägen von 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter. In Staulagen des Südschwarzwalds könne es binnen 30 Stunden bis zu 100 Liter pro Quadratmeter regnen.

Begleitet wird der Regen von starken bis stürmischen Böen. Am Dienstagvormittag nimmt der Wind laut DWD weiter zu. Im Bergland können Sturmböen demnach eine Geschwindigkeit von bis zu 85 Kilometern pro Stunde erreichen, im Hochschwarzwald sogar bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Auf dem Feldberg rechnete der DWD mit Orkanböen bis zu 140 Kilometern pro Stunde.