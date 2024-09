Wetterdienst rechnet mit Dauerregen im Schwarzwald

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch Dauerregen im Schwarzwald angekündigt. Nach einer Vorhersage sollen dort zwischen Mittwochfrüh und der Nacht zu Donnerstag zwischen 30 und 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Laut einem Meteorologen des DWD könnten in der Folge kleinere Bergflüsse kurzzeitig ansteigen, größere Überschwemmungen seien aber nicht zu erwarten. Für eine Dauerregenlage seien die vorhergesagten Niederschläge nichts Ungewöhnliches.

Auch im Rest Baden-Württembergs sollen sich am Mittwoch nach Südosten Regenfälle ausbreiten. Bei kühlen 11 bis 17 Grad wehe zudem ein lebhafter Wind, der im Bergland auch heftiger ausfallen kann. Nachts fallen die Temperaturen auf 8 bis 3 Grad. In höchsten Lagen könnten sich laut dem Meteorologen auch mal ein paar nasse Schneeflocken unter den anhaltenden Regen mischen.

Viele Wolken, frischer Wind sowie einzelne Schauer stehen laut DWD auch am Donnerstag und am Freitag auf dem Programm. Am Donnerstag seien auch Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen an beiden Tagen maximal 15 Grad. Nachts soll es auf 7 bis 1 Grad abkühlen, im Bergland könne es vereinzelt Frost geben.