Wenn man mal muss - Zu wenig öffentliche Klos in Deutschland

In Deutschland fehlt es aus Sicht von Experten an öffentlichen Toiletten. »Oftmals sind Toiletten nicht auffindbar, defekt, kostenpflichtig oder nicht barrierefrei«, bemängelte etwa eine Sprecherin von »klo:lektiv«, einem Zusammenschluss von Menschen, die nach eigenen Worten das Thema stärker in öffentliche Debatten einbringen möchten. Das Angebot sei nicht flächendeckend und werde bei knappen Haushalten oft vernachlässigt. Es fehle das Bewusstsein, »dass Toiletten ein absolut essenzieller Bestandteil städtischer Infrastruktur sind«. In der Stadtplanung seien Toiletten ein Nischenthema - misslich vor allem für ältere Menschen, Kinder oder Menschen mit Behinderung.