Weinernte im Südwesten fällt deutlich geringer aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Wetterkapriolen sorgen einer Prognose zufolge für einen starken Rückgang bei der Weinernte in Baden-Württemberg. Auf einer Anbaufläche von 26 600 Hektar werden 2024 voraussichtlich 1,9 Millionen Hektoliter Weinmost geerntet, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Winzer standen dieses Jahr vor mehreren Problemen. Starke Spätfröste führten zu Ernteausfällen. Der anhaltende Regen, später in Kombination mit hohen Temperaturen sorgte dann für Krankheiten in den Reben.

In dem größeren der beiden Anbaugebiete, in Baden, fällt die Weinmosternte im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 10 Prozent niedriger aus. Es wird mit einer Ernte von rund 1,1 Millionen Hektolitern gerechnet. Auf Weißwein entfallen etwa 720.000 Hektoliter und auf Rotwein 420.000 Hektoliter. I

In Württemberg fallen die Erträge und Erntemengen wohl ebenfalls schlechter aus. Die momentan kalkulierte Erntemenge von rund 730.000 Hektoliter liege elf Prozent unter dem Vorjahreswert, teilten die Statistiker weiter mit. Die diesjährige Erntemenge beim Rotwein beläuft sich wahrscheinlich auf 500.000 Hektoliter. Beim Weißwein belaufen sich die Schätzungen auf rund 230.000 Hektoliter.