Weiße Weihnachten nur im Bergland

In den meisten Regionen Baden-Württembergs ist an Heiligabend eher mit Regen als mit Schnee zu rechnen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weihnachtsspaziergänge im Schnee sind in Baden-Württemberg nur in höheren Lagen möglich. »In weiten Teilen des Landes - darunter Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart, Freiburg und am Bodensee - wird es nicht schneien«, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Heiligabend: Schnee nur in höheren Lagen

Der Heiligabend beginnt meist regnerisch, oberhalb von 400 Metern kann es schneien. Oberhalb von 800 Metern sind im Schwarzwald 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee möglich. Ab Mittag lassen die Niederschläge zufolge nach und die Temperaturen steigen auf etwa fünf, in Nordbaden bis acht Grad. Auch in höheren Lagen beginnt der Schnee zu tauen. Nachts sinken die Temperaturen wieder in den Frostbereich.

Stabiles Wetter bis Silvester

Zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und Silvester rechnet der DWD mit beständigem Wetter. Tagsüber bleiben die Temperaturen im Plusbereich, nachts wird mäßiger Frost bis minus fünf Grad erwartet. »Wer an den Feiertagen Schlitten oder Rodel fahren möchte, sollte Ausflüge in den Schwarzwald oder auf die Schwäbische Alb planen«, sagte der DWD-Sprecher.