Wasser-Abkochgebot in Gemeinden und Ortschaften

Wegen mikrobiologischer Verunreinigungen sollen die Menschen in Teilen des Landkreises Ravensburg ihr Trinkwasser abkochen. Betroffen sei das Versorgungsgebiet Haslach-Wasserversorgung, teilte das Landratsamt Ravensburg am Montag mit. In Wangen im Allgäu sollen die Menschen in den Ortschaften Haslach, Schomburg und dem Gewerbegebiet Geiselharz-Schauwies sowie Bewohner der umliegenden Weiler ihr Wasser abkochen. Auch die Gemeinden Amtzell (mit Ausnahme des nördlichen Gemeindegebiets) und Bodnegg (die Weiler Buch, Hinterreute und Tobel) sind laut Mitteilung betroffen.