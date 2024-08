Mit Lernplakaten wie diesen wurden Grundschülern während der NS-Zeit von Lehrern wie Kurt Knittel rassistische Vorurteile beigebracht. Diese Plakate wurden beim Entrümpeln des Alten Schulhauses in Rottenburg-Weiler gefunden. FOTOS: ZIMMERMANN Mit Lernplakaten wie diesen wurden Grundschülern während der NS-Zeit von Lehrern wie Kurt Knittel rassistische Vorurteile beigebracht. Diese Plakate wurden beim Entrümpeln des Alten Schulhauses in Rottenburg-Weiler gefunden. FOTOS: ZIMMERMANN

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.