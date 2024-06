Aktuell Land

Walker dankt Einsatzkräften und Helfern im Hochwasser

Baden-Württemberg Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) hat die Arbeit der Einsatzkräfte und der freiwilligen Helfer beim Einsatz gegen das Hochwassser im Südwesten gewürdigt. Walker sagte am Samstag in Stuttgart, ihr herzlicher Dank gelte allen Verantwortlichen vor Ort, die mit großem Engagement das Hochwasserereignis bewältigten. Die Landesregierung stelle durch einen 24-Stunden-Betrieb der Hochwasservorhersagezentrale sicher, dass die lokalen Verantwortlichen jederzeit auf aktuellste Zahlen und Prognosen Zugriff hätten. Denn auch in den nächsten Tagen müsse in einigen Landesteilen noch mit steigenden Pegeln gerechnet werden.