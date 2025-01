Waldhof wartet weiter auf Sieg: 0:1 bei Viktoria Köln

Lukas Klünter (l.) verursachte in Köln den entscheidenden Foulelfmeter.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SV Waldhof Mannheim kann in der 3. Fußball-Liga nicht mehr gewinnen. Bei Viktoria Köln, der Mannschaft der Stunde in der Liga, unterlagen die Mannheimer mit 0:1 (0:1) und warten nun bereits seit sechs Spielen auf einen Sieg. Serhat Güler (39.) markierte mit einem Foulelfmeter das Tor des Abends. Der Waldhof befindet sich nach der Niederlage weiter in Abstiegsgefahr.

Beide Teams agierten auf Augenhöhe, bis Lukas Klünter im Anschluss an einen Eckball im Laufduell Tobias Eisenhuth mit dem Arm im Gesicht traf. Den fälligen Strafstoß verwandelte Güler.

Im zweiten Abschnitt war der SVW die bestimmende Mannschaft, spielte sich einige Chancen heraus. Doch bei der Chancenverwertung mangelte es erneut. Köln spielte extrem passiv und hatte Glück, den Sieg über die Zeit zu bringen.