Aktuell Land

Wüst: Politische Mitte muss nach Messerattacke handeln

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die politische Mitte im Land nach der tödlichen Messerattacke von Mannheim aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen. »Die Menschen schauen, was wir tun, was wir als Vertreter der politischen Mitte jetzt tun«, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in der nordrhein-westfälischen Landesvertretung in Berlin. »Tun wir nichts, versuchen wir uns schon bei der Beschreibung des Sachverhalts in die Ecke zu mogeln, um ja nicht unangenehme Antworten geben zu müssen, dann werden andere diese Antworten versuchen zu geben.« Er fügte hinzu: »Scheinantworten mit großer Wahrscheinlichkeit.« Konkrete Maßnahmen nannte er nicht.