Während des Urlaubs: Brandschaden macht Haus unbewohnbar

Aus dem Urlaub zurückkehren und feststellen, dass das eigene Haus nach einem Brand völlig verrußt ist und der Keller unter Wasser steht - so ist es einem Mann im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ergangen. Der Schaden an dem zunächst nicht mehr bewohnbaren Einfamilienhaus in Heitersheim werde auf rund eine halbe Million Euro geschätzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer im Keller sei vermutlich wegen eines technischen Defekts einige Tage zuvor ausgebrochen und habe eine starke Rauchentwicklung verursacht. Auch ein Rohr wurde undicht, sodass Wasser auslief.