Vor Spiel in Elversberg: Karlsruher SC will Rupp verleihen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mittelfeldspieler Noah Rupp könnte den zuletzt schwächelnden Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC laut Trainer Christian Eichner noch in dieser Wechselperiode verlassen. Der 21-Jährige habe in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei der SV Elversberg zuletzt nicht am Training teilgenommen, erklärte der Coach am Tag vor dem Duell am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky). »Es ist so, dass es die Option für eine Leihe gibt. Aber noch ist nichts fix.« In dieser Saison kam Rupp bislang auf zwei Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft.

Zu den Gerüchten um einen Wechsel von Meiko Wäschenbach vom 1. FC Köln zu den Nordbadenern wollte sich Eichner nicht äußern. »Dazu kann ich gar nichts sagen«, meinte er. Der »Kicker« hatte bezüglich dieser Personalie bereits Vollzug vermeldet.

Angespannte Personalsituation

Viel mehr beschäftigt den früheren Profi die angespannte Personalsituation. Neben zwei, drei Spielern, die »etwas mitschleppen«, muss der Coach krankheitsbedingt auf Nicolai Rapp und Dzenis Burnic verzichten. »Das muss ich erst einmal verdauen«, sagte Eichner. »Wir sind schon ausgedünnt und müssen schauen, wie wir das alles zusammenfügen.«

Gegner Elversberg lobt der 42-Jährige derweil in höchsten Tönen. »Sie sind eine Bereicherung, das macht großen Spaß«, sagte Eichner, der mit seiner Mannschaft zuletzt zwei Niederlagen kassierte.