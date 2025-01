Vor Spiel in Elversberg: Karlsruher SC verleiht Rupp

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mittelfeldspieler Noah Rupp verlässt den zuletzt schwächelnden Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC auf Leihbasis in Richtung FC Stade Lausanne Ouchy. Der 21-Jährige fehlte bereits in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei der SV Elversberg, wie Coach Christian Eichner am Tag vor dem Duell am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) bestätigte.

»Damit er sich als junger Spieler durch Spielpraxis kontinuierlich weiterentwickeln kann, ist die Leihe ein sinnvoller Schritt«, sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter der Profis. In dieser Saison kam Rupp bislang auf zwei Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft.

Zu den Gerüchten um einen Wechsel von Meiko Wäschenbach vom 1. FC Köln zu den Nordbadenern äußerte sich Eichner auf der Pressekonferenz nicht konkret. Später vermeldete der KSC dann die Verpflichtung des 21-Jährigen. »Meiko besitzt strategische Fähigkeiten, ist technisch stark und hat eine hohe Spielintelligenz«, sagte Freis. Der »Kicker« hatte zuvor bereits Vollzug vermeldet.

Angespannte Personalsituation

Viel mehr beschäftigt den früheren Profi die angespannte Personalsituation. Neben zwei, drei Spielern, die »etwas mitschleppen«, muss der Coach krankheitsbedingt auf Nicolai Rapp und Dzenis Burnic verzichten. »Das muss ich erst einmal verdauen«, sagte Eichner. »Wir sind schon ausgedünnt und müssen schauen, wie wir das alles zusammenfügen.«

Gegner Elversberg lobt der 42-Jährige derweil in höchsten Tönen. »Sie sind eine Bereicherung, das macht großen Spaß«, sagte Eichner, der mit seiner Mannschaft zuletzt zwei Niederlagen kassierte.