Vor Parteitag in Reutlingen: Grüne geben sich stark

Vor dem Parteitag der Grünen am kommenden Wochenende in der Reutlinger Stadthalle gibt sich die Partei geschlossen. Ministerpräsident Kretschmann und ihr designierter Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl Cem Özdemir sollen die Partei auf den Wahlkampf einstimmen. Doch können kurz vor der Bundestagswahl parteiinterne Konflikte tatsächlich vermieden werden?

Cem Özdemir (Grüne) ist derzeit Doppel-Bundesminister und soll es als Spitzenkandidat seiner Partei bei der kommenden Landtagswahl richten. Nun geht es aber erst einmal um das Abschneiden der Grünen beim Bundestagswahlkampf. Am Wochenende wird er beim Landesparteitag der Grünen in Reutlingen am Rednerpult erwartet. Foto: Michael Kappeler/dpa/dpa

