Volle Hallen beim Auftakt der Stuttgarter Reisemesse CMT

Auch in diesem Jahr werden wieder Zehntausende Besucher zur CMT erwartet. (Archivbild)

Mit einem großen Besucherandrang ist am Wochenende die Reisemesse CMT in Stuttgart gestartet. »Die Hallen sind gut gefüllt«, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Bei der nach eigenen Angaben weltgrößten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit sind in diesem Jahr fast 1.600 Aussteller vertreten. Die Messe läuft bis zum 26. Januar.

Neben Reisemobilen präsentieren sich auch zahlreiche Reiseziele - darunter das diesjährige Partnerland Indien und die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz. Am Eröffnungswochenende ist auch nachhaltiges Reisen ein Thema. Auf der Tochtermesse Fahrrad- und Wanderreisen (18. bis 20. Januar) geht es unter anderem um innovatives Zubehör, E-Bikes und Touren.

Ein Schwerpunkt der CMT liegt auf dem Thema Caravaning, das vor allem während der Corona-Pandemie Hochkonjunktur hatte. Besucher können sich rund 1.200 Reisemobile ansehen - vom Van über das voll ausgestattete Luxusmobil hin zum Expeditionsfahrzeug für jedes Gelände.

In diesem Jahr kommen auch Menschen auf ihre Kosten, die ein Fahrzeug selbst zu einem Camper umbauen möchte. Auf der Tochtermesse Selbstausbau (23. bis 26. Januar) dreht sich alles um den eigenen Fahrzeugumbau - und damit unter anderem um Batterien, Dämmmaterialien und Werkzeuge.

Messe mit Zehntausenden Besuchern

Die CMT (Caravan - Motor - Touristik) gibt es seit 1968. Im Jahr 2020 stellte die Publikumsmesse mit rund 300.000 Besucherinnen und Besuchern einen Rekord auf. Im vergangenen Jahr hatten mehr als 234.000 Menschen die CMT besucht.