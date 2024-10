Viele Wolken am Wasen-Wochenende erwartet

Am Samstag werden viele Wolken am Himmel zu sehen sein. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am zweiten Wasen-Wochenende sollen viele Wolken am Himmel zu sehen sein. Die Temperaturen steigen am Samstag laut den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf maximal 11 bis 15 Grad. Im Osten des Landes ist den Angaben zufolge stellenweise mit etwas Regen zu rechnen.

Sobald sich der dichte Nebel am Sonntagmorgen auflöst, wird es freundlich. Im Tagesverlauf werden laut DWD Wolken entstehen. Im Westen setzt dann Regen ein, der in der Nacht zu Montag über das Land ziehen soll. Die Temperaturen erreichen demnach Höchstwerte von 11 Grad auf der Westalb und 17 Grad am Neckar.

Zum Wochenstart wird es nach Angaben des DWD zunächst heiter bis wolkig. In der zweiten Tageshälfte sollen dann dichte Wolken im Westen Baden-Württembergs entstehen und Regen einsetzen. Es wird mit maximal 17 bis 23 Grad gerechnet.