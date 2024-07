Viele Fragen nach Leichenfund in Waldstück

Polizeifahrzeuge stehen in einem Waldstück, in dem die Leiche einer 30-Jährigen gefunden wurde.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Waldstück bei Straßberg auf der Schwäbischen Alb ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft weiter zu der Frage, warum die 30-Jährige gestorben ist.

Zwar sei der Leichnam inzwischen obduziert worden, teilten die Ermittler mit. Konkrete Hinweise auf die Todesursache gebe es aber nach wie vor nicht. Nun solle untersucht werden, ob die Frau vor ihrem Tod Drogen, Medikamente oder andere Substanzen zu sich genommen habe und dies mit dem Tod in Zusammenhang stehen könnte.

Die Kriminalpolizei ermittle weiter intensiv in dem Fall, auch wenn aktuell keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorlägen. Nun wollen die Beamten herausfinden, was die Frau in den Stunden vor ihrem Tod gemacht hatte.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche der 30-Jährigen am Sonntagvormittag im Wald in der Nähe eines Skilifts entdeckt. Die Frau wohnte nach Angaben der Polizei in der Region und war vor ihrem Tod womöglich mit einem weißen Auto im Zollernalbkreis unterwegs.

Erste Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft

Zweite Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft