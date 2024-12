Viel Betrieb auf den Skipisten im Schwarzwald

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf den Skipisten und Wanderwegen im Schwarzwald herrscht reger Betrieb. Schon am Vormittag gab es an der Schwarzwaldhochstraße nahezu keine Parklücke mehr, wie ein Sprecher der Polizei Offenburg sagte. Auch am Feldberg waren die Parkplätze nach Worten der Polizei Freiburg rappelvoll. Beamte seien im Einsatz, um die Zufahrtswege freizuhalten und den Verkehr in einigermaßen geordnete Bahnen zu lenken. Glücklicherweise seien die Straßen bisher schneefrei, berichtete eine Sprecherin der Polizei Pforzheim. Richtung Freudenstadt auf dem Weg zum Kniebis und zur Alexanderschanze sei viel Verkehr zu beobachten.

Am Feldberg waren laut Webseite auch am Sonntag so gut wie alle Lifte und Bahnen geöffnet. Die Schneedecke betrug laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu 43 Zentimeter. »Da liegt schon ordentlich was«, sagte ein DWD-Sprecher. Neuschnee sei allerdings nicht gefallen - bis es so weit ist, dürfte es noch bis zum 2. Januar dauern. Die Wetterbedingungen seien auf dem Feldberg seit Tagen ideal für Wintersportler: kein Nebel, blauer Himmel und viel Sonnenschein mit Temperaturen um fünf Grad.