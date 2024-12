VfB zu Gast auf der Ostalb - TSG in Dortmund

Der VfB und Trainer Sebastian Hoeneß sind am Sonntag in Heidenheim zu Gast.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart will den Schwung aus der Champions League mitnehmen und in der Fußball-Bundesliga die nächsten drei Punkte einfahren. Die Schwaben sind am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zum Landesduell beim 1. FC Heidenheim zu Gast. Nach dem 5:1 gegen die Young Boys Bern in der Königsklasse ist der VfB favorisiert. Zumal die Heidenheimer zuletzt gleich sechs Pflichtspielniederlagen in Serie kassiert haben.

Die TSG 1899 Hoffenheim tritt anschließend bei Borussia Dortmund an (17.30 Uhr/DAZN). Die Kraichgauer sind mittlerweile seit fünf Pflichtpartien sieglos.