VfB-Trainer Hoeneß: Verletzter Touré braucht noch Zeit

Trainer Sebastian Hoeneß sieht die Fortschritte bei El Bilal Touré mit Freude, erwartet aber kein baldiges Comeback des Offensivmannes beim VfB Stuttgart. Der Heilungsprozess laufe gut und sei »absolut in der Norm«, erklärte der Coach des schwäbischen Fußball-Bundesligisten, der heute Abend (20.30 Uhr/Sky) auf RB Leipzig trifft. Das bedeute aber nicht, dass Touré kurz vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining stehe. Es werde noch dauern und es seien schon noch »ein paar Steps« zu gehen, so Hoeneß.

Touré hatte bei Instagram kürzlich ein Video gepostet, dass ihn dabei zeigt, wie er in der Stuttgarter Reha-Welt mit dem Kopf den Ball jongliert. Der 23-Jährige fehlt dem VfB seit Mitte November wegen eines Mittelfußbruchs, den er in einem Länderspiel mit Mali erlitten hatte. Zuvor war der Stürmer gerade richtig in Fahrt gekommen, hatte die Schwaben unter anderem zum 1:0-Sieg bei Juventus Turin in der Champions League geschossen. Touré ist bis Sommer vom italienischen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo ausgeliehen.