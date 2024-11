VfB Stuttgart und SC Freiburg im DFB-Pokal am 3. Dezember

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der deutsche Vizemeister VfB Stuttgart tritt im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Jahn Regensburg am 3. Dezember an. Die Partie gegen den Zweitligisten beginnt um 18.00 Uhr, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Der Stuttgarter Bundesliga-Konkurrent SC Freiburg spielt an dem Dienstag zeitgleich beim Drittligisten Arminia Bielefeld.

Einen Tag später tritt die TSG Hoffenheim im Bundesliga-Duell beim VfL Wolfsburg (18.00 Uhr) an, Zweitligist Karlsruher SC empfängt am Abend (20.45 Uhr) den Erstligisten FC Augsburg. Alle Spiele werden live bei Sky übertragen.