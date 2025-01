VfB in der Champions League in Bratislava gefordert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart kämpft (21.00 Uhr/DAZN) um einen wichtigen Sieg für den erhofften Einzug in die Playoff-Runde der Champions League. Der Fußball-Bundesligist von Trainer Sebastian Hoeneß ist heute beim noch punktlosen slowakischen Club Slovan Bratislava zu Gast.

Momentan reicht Platz 26 nicht für das Weiterkommen. Mit einem Erfolg würden die Chancen, sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren, steigen.

Die Stuttgarter müssen unter die Top 24 rücken, um über die Ligaphase hinaus weitere Champions-League-Spiele in dieser Saison zu haben. Der Auftritt in Bratislava steht als siebtes und damit vorletztes Spiel der Ligaphase des reformierten Wettbewerbs an. Am Mittwoch in einer Woche empfängt der VfB zum Abschluss Paris Saint-Germain.