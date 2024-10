VfB in der Champions League bei Juventus Turin gefordert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Für den VfB Stuttgart geht die Champions-League-Reise am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei Juventus Turin weiter. Nach einer Niederlage gegen Real Madrid und einem Unentschieden gegen Sparta Prag hofft der schwäbische Fußball-Bundesligist auf eine Überraschung und will den ersten Sieg in der Ligaphase der Königsklasse einfahren.

Er schaue noch nicht allzu sehr auf die Tabelle und verspüre auch keinen allzu großen Druck, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Drei Tage nach der 0:4-Klatsche beim FC Bayern München hoffen die Stuttgarter auf Wiedergutmachung. Hoeneß warnte aber eindringlich vor Italiens Rekordmeister, der in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren und sich in der Champions League zuletzt auch bei RB Leipzig durchgesetzt hat.