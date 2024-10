VfB im Süd-Gipfel gefordert - Krisen-Duell in Sinsheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart will den Schwung seiner Nationalspieler mit in die Bundesliga nehmen. Die Schwaben sind am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München gefordert. Das sei die »größte Aufgabe«, die man derzeit haben könne, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, »vielleicht sogar in Europa.«

Um extrem wichtige Punkte geht es für die TSG 1899 Hoffenheim und ihren Trainer Pellegrino Matarazzo. Die schwach in die Saison gestarteten Kraichgauer treten im Krisenduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenletzten VfL Bochum an.

Zur gleichen Zeit sind der SC Freiburg gegen den FC Augsburg und der 1. FC Heidenheim bei Borussia Mönchengladbach im Einsatz. Für die Heidenheimer kommt es zum Wiedersehen mit ihrem früheren Torjäger, dem frisch gebackenen Nationalspieler Tim Kleindienst.