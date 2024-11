VfB empfängt formstarken Europa-League-Sieger aus Bergamo

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart hofft gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf eine Überraschung und seinen ersten Heimsieg in der Champions League seit fast 15 Jahren. Durch das 1:0 bei Juventus Turin haben die Schwaben ihre Ausgangslage in der Ligaphase der Königsklasse zuletzt verbessert. Nun will der deutsche Fußball-Vizemeister auch zu Hause jubeln und den nächsten Schritt Richtung K.o.-Runde machen.

Die Gäste aus Italien kommen allerdings mit reichlich Rückenwind. Seit acht Pflichtspielen sind sie ungeschlagen, in der Champions League kassierten sie in dieser Saison noch kein einziges Gegentor. In der vergangenen Spielzeit gewann Atalanta die Europa League - und als einziges Team überhaupt gegen den deutschen Double-Sieger Bayer Leverkusen.