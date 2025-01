Versuchter Mord an Silvester: Jugendlicher in Haft

Ein Jugendlicher soll einen an Silvester einen versuchten Mord begangen haben (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 17-Jähriger ist wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) festgenommen worden. Er soll zusammen mit weiteren Verdächtigen einen 22-Jähriger an Silvester zusammengeschlagen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Das Leben des Opfers sei durch eine Operation gerettet worden.

Am Donnerstag seien die Wohnungen von fünf Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren durchsucht worden. Der 17-Jährige gilt als mutmaßlicher Haupttäter. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Inwiefern die anderen Verdächtigen an der Tat beteiligt waren, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen.