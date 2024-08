Verletzte bei Unfall zwischen Straßenbahn und Linienbus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwölf Menschen sind beim Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Linienbusses in Freiburg nach Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt worden. Neun der Verletzten seien ins Krankenhaus gekommen, hieß es am Abend. Der Vorfall ereignete sich demnach auf einer Kreuzung. Durch den Aufprall sei die Straßenbahn entgleist. »Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht konkret zu beschreiben«, hieß es in einer Mitteilung.

Die Unfallstelle liege auf einer Hauptverkehrsachse, sagte ein Sprecher der Polizei. Er sprach von einem »wahnsinnigen Verkehrsaufkommen« gerade zu Feierabend. Zunächst sollte der Bus abgeschleppt werden. Mit einer Bergung der Straßenbahn rechnete der Sprecher nicht vor Mitternacht.