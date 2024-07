Verletzte bei Brand in Altenheim

Wegen eines Brandes in einem Altenheim sind zwei Personen in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)

Nach einem Brand in einem Altenheim in Geisingen (Kreis Tuttlingen) sind zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 72 Jahre alter Bewohner stehe derzeit unter Verdacht, in seinem Zimmer ein Feuer gelegt zu haben, teilte die Polizei mit. Angestellte der Pflegeeinrichtung konnten die Flammen auf einer Bettdecke und einem Fernseher nach Polizeiangaben rechtzeitig löschen. Die Einrichtung habe deshalb nicht evakuiert werden müssen.

Bei den zwei Leichtverletzten handele es sich um den verdächtigen 72-Jährigen und eine Angestellte, sagte ein Polizeisprecher. Beide wurden mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Vier Notärzte, mehrere Dutzende Rettungskräfte und Feuerwehrleute waren laut Polizei im Einsatz.